Übergabe in Korschenbroich : Brautpaare erhalten Geschenk von der Stadt

Übergabe in Korschenbroich

Korschenbroich Von nun an gibt es zur Hochzeit in Korschenbroich ein Erinnerungsheft von der Stadt. Das erste Exemplar hat Bürgermeister Marc Venten bereits übergeben.

Wer sich in Korschenbroich „traut“, erhält ab sofort einen ganz besonderen Gruß vom Bürgermeister: Ein Erinnerungsheft mit Fotomotiven aus dem Stadtgebiet und passenden Zitaten dazu. „Mit dieser individuellen, kleinen Aufmerksamkeit möchten wir Paaren, die sich in Korschenbroich das Ja-Wort geben, alles Gute für den weiteren Lebensweg wünschen“, sagt Bürgermeister Marc Venten. Eines der ersten Exemplare übergab er jetzt persönlich an Ann-Kathrin Küsters und Bernd Scheufeld nach deren standesamtlicher Trauung im Alten Rathaus.