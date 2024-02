Brand in leer stehendem Haus in Korschenbroich Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten Feuer

Das Haus „An der Mühle 5“ in Liedberg steht leer. Als Handwerker das ältere Gebäude am Donnerstagmorgen, 15. Februar, betreten wollten, stellten sie fest, dass es in einem Zimmer brannte. Sie informierten umgehend die Feuerwehr in Korschenbroich, bei der das Stichwort „Feuer in einem Zimmer“ um 9.44 Uhr laut Florian Eiköter, stellvertretender Chef der Freiwilligen Feuerwehr in Korschenbroich, eingegangen war.