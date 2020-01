Amtsgericht Mönchengladbach : Korschenbroicher nach Fanschlägerei verurteilt

Korschenbroich Im Dezember kam es zu einer Massenkeilerei zwischen Fußballfans. Ein Anhänger von Borussia Mönchengladbach wurde nun wegen Landfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Vermummungsverbot verurteilt.

Die Verurteilung erfolgte im Zusammenhang mit einer Massenkeilerei in der Nähe des Mönchengladbacher Fußballstadions. Am 9. Dezember 2018 trafen dort vor dem Bundesligaspiel von Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart rund 100 bis 150 Fans aus Stuttgart auf eine Gruppe Gladbacher Ultras. Die Polizei musste damals Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen, um die Kontrahenten auseinanderzubringen.

Das Gericht folgte im Ergebnis den Ausführungen der Staatsanwaltschaft. Diese ging davon aus, dass sich der Angeklagte an jenem Dezembertag auf dem Fußweg zum Borussia-Park befunden habe, um sich das Bundesligaspiel anzusehen. Als die Situation zwischen den Fangruppierungen eskalierte, habe der 24-Jährige sich als Teil der Mönchengladbacher Ultras in Richtung der Busse bewegt und durch Aufsetzen seiner Kapuze seine Unterstützung der in seiner unmittelbaren Nähe befindlichen gewalttätigen Personen signalisiert, hieß es in der Anklage. Beim Verlassen des Tatortes habe er sich mit einem Borussia-Schal vermummt.