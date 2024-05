Borussen-Präsident bei Unges Pengste 2024 Rainer Bonhof marschiert bei großer Königsparade mit

Er ist einer der „Pappköpp“. So heißt der größte von 60 Schützenzügen in Korschenbroich, in dem Rainer Bonhof zu Pfingsten marschiert und der für ihn vor allem „ein Kreis von Freunden“ ist. Mit ihnen zeigte sich der Fußball-Weltmeister von 1974 und Präsident von Borussia Mönchengladbach gut gelaunt und bestens trainiert am Pfingstmontag bei der Großen Königsparade.