Verkehr in Korschenbroich Borrenstraße bleibt noch länger gesperrt

Die Rheydter Straße wird zudem laut Stadt ab Dienstag, 19. Dezember, für maximal drei Tage im Einmündungsbereich Gustav-Heinemann-Straße zur Einbahnstraße. Für diesen Zeitraum ist dann nur die Einfahrt von der Rheydter Straße in die Gustav-Heinemann-Straße möglich, nicht umgekehrt, wie es in der Mitteilung heißt. Die „notwendigen Arbeiten am dort befindlichen Schacht“ ließen hier keine andere Vorgehensweise zu.