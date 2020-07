Wegen Kapazitätserweiterung : Vollsperrung vor Bolten-Brauerei

Korschenbroich Von Donnerstagabend bis Samstagmittag ist an der Rheydter Straße auf einer Länge von 160 Metern kein Durchkommen. Verursacher ist ein Schwertransport bei Bolten, der neue Silos anliefert.

Die Rheydter Straße wird in dieser Woche eineinhalb Tage lang in Höhe der Hausnummer 139 über eine Länge von 160 Metern vollgesperrt. Das teilt die Stadt Korschenbroich mit. Verursacher der Sperrung ist ein prominenter Anrainer: Die Bolten-Brauerei.

„Wir erhalten vier neue Lager- und Gärtanks“, sagt Brauereichef Michael Bolten auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir wollen damit noch einmal unsere Kapazität erhöhen.“ Die Anlieferung der Tanksilos per Schwertransport hat zur Folge, dass zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Samstag, 13 Uhr an der Bolten-Brauerei kein Durchkommen ist. Für den öffentlichen Personennahverkehr bleibt die Strecke jedoch Donnerstag noch etwas länger befahrbar. So könne die letzte Fahrt der Buslinie 016 gegen 21.44 Uhr noch stattfinden. Anschließend seien die Haltestellen „Bolten-Brauerei“, „Neustadt“, „Neersbroich“ und „Meutersweg“ auf dem Streckenabschnitt der Rheydter Straße laut NEW nicht mehr nutzbar.