Kunst in Korschenbroich : Radierungen und Tuschezeichnungen bei „Kunst im Rathaus“

Kunst in Korschenbroich

Korschenbroich Kathrin Edwards stellt bis zum 29. April in der Reihe „Kunst im Rathaus“ aus. Ihr bevorzugtes Thema ist die Auseinandersetzung mit der Natur.

Zeitweise schien die Druckgrafik ein Schattendasein zu fristen. Kathrin Edwards aber ist fasziniert von der Technik, die ihr ein breites Experimentierfeld biete. In zweiteiligen, nach oben gestaffelten Arbeiten überlistet sie zuweilen technische Möglichkeiten, um auch große Formate zu schaffen.

Die 1992 in Baden-Württemberg geborene Künstlerin stellt fest, dass sich inzwischen auch wieder junge Kunstschaffende auf das Medium besinnen. Die Absolventin der Düsseldorfer Kunstakademie zeigt derzeit in der von Kulturamt und Freundeskreis für Kunst und Kultur organisierten Reihe „Kunst im Rathaus“ Radierung, Tuschemalerei und Prägedruck.

Übergreifendes Thema ist die Natur, dargestellt in fragilen Blumen- und bewegten Wellenbildern. „Wenn ich kann, bin ich in der Natur unterwegs“, sagt Edwards. Im Gang zum Ratssaal zeigt sie eine Serie kleinformatiger Tuschezeichnungen auf Sepia farbigem Grund. Der spontan anmutende Ausdruck strahlt die Flüchtigkeit des Augenblicks aus, während doch das Wesen von Blättern und Bäumen im Ausschnitt erfasst ist. Eine zweite Serie floraler Motive im Gang gegenüber ist zart, doch über den Gestus und im Kontrast zum weißen Grund präsenter.

Apotheken bieten keine Corona-Impfungen an

Umfrage in Korschenbroich

Umfrage in Korschenbroich : Apotheken bieten keine Corona-Impfungen an

Kunst in Viersen

Kunst in Viersen : Kleine Kunstwerke aus dem Automaten ziehen

Kunst aus dem Vulkan in Hitdorf

Ausstellung bis 3. April : Kunst aus dem Vulkan in Hitdorf

In dieser Nachbarschaft mag ein farbfreier Prägedruck zunächst kaum auffallen. Das unendlich feine Relief will aus der Nähe entdeckt werden. „Man kann mit geschmolzenem Material zeichnen“, sagt die Künstlerin über den Einsatz des 3D-Stifts am Druckstock.