Die Neuen im Stadtrat : Birgit Wollbold (Die Grünen) ist aktiv gegen Ausländerfeindlichkeit

Birgit Wollbold von den Grünen ist neu im Stadtrat. Foto: Till Dietrich

Serie Korschenbroich Für die 53-Jährige ist Korschenbroich ihre Wahlheimat. Früh war sie in der Friedensbewegung aktiv, seit 2017 gehört sie den Korschenbroicher Grünen an. Welche Themen ihr am Herzen liegen.

Von Rudolf Barnholt

Birgit Wollbold hat mit ihren 53 Jahren schon viel erlebt und hat in den verschiedensten Städten gewohnt. Heimisch geworden ist sie inzwischen in Korschenbroich. Die drei Kinder sind erwachsen und endlich ist Zeit für kommunalpolitisches Engagement. Birgit Wollbold ist neu im Stadtrat. Sie gehört der Fraktion der Grünen an, ist Vorsitzende des Ausschusses für Verkehr, Mobilität und Grünflächen, außerdem gehört sie dem Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren sowie dem Ausschuss für Sport, Kultur und Jugend an.

Die 53-Jährige wurde in Dortmund geboren, wuchs in Kaarst und Mailand auf, lebte elf Jahre lang mit ihrer Familie in Leipzig. In Duisburg studierte sie Sozialwissenschaften, Geschichte und Philosophie. Zurzeit unterrichtet sie Deutsch, trägt damit zur Integration von Flüchtlingen bei. „Diese Menschen für den Arbeitsmarkt fit zu machen, ist eine riesengroße Aufgabe“, sagt sie. Wichtig sei besonders für Migrantenkinder, dass Corona-bedingte Lerndefizite ausgeglichen werden.

Ihr weiteres großes Thema ist die Mobilität. Als Jugendliche war Birgit Wollbold in der Friedensbewegung aktiv gewesen, den Korschenbroicher Grünen schloss sie sich im Jahre 2017 an. Ihr sei es damals wichtig gewesen, ein Zeichen zu setzen gegen Ausländerfeindlichkeit, sagt sie. Gleichwohl müsse man den Flüchtlingen deutlich machen, dass sie sich an die hier geltenden Regeln zu halten haben.

Die Frau, die dem Kreismobilitätsausschuss als Sachkundige Bürgerin angehört, möchte als Vorbild wahrgenommen werden: „Ich fahre ganz viel Fahrrad und die Fahrten zu meinem Arbeitsplatz in Mönchengladbach lege ich zu 95 Prozent mit Rad oder Bus zurück.“ Was sie sich in diesem Zusammenhang wünscht: „Jeder sollte darüber nachdenken, wie er möglichst umweltfreundlich unterwegs sein kann, jeder muss seinen Verkehrsmix finden.“

Dass man immer wieder auch mal das Auto nutzt, sei in Ordnung. Der hohe Kohlendioxidausstoß und die enorme Flächenversiegelung müssten jedoch gestoppt beziehungsweise reduziert werden, Birgit Wollbold. Sie lobt zudem die guten Verkehrsanbindungen mit dem Öffentlichen Personennahverkehr, die es in Korschenbroich gibt.