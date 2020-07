Deutsch-britisches Gemeinschaftsprojekt : Wie die Corona-Krise Sprache verändert

Birgit Kasimirski hat das Buch „Englische Grammatik“ verfasst. Sie interessiert sich für England, die Menschen und ihre Sprache. Foto: Berns, Lothar (lber)

Steinhausen Die Steinhausenerin Birgit Kasimirski und die Britin Rebecca Deacon betrachten die Entwicklung im zweisprachigen Dialog. Sie beobachten in den Reaktionen Mentalitätsunterschiede.

Wer oder was ist ein „Coronial“? Unter vier Wahlmöglichkeiten in Rebecca Deacons Corona-English-Test lautet die richtige Antwort: ein während des Lockdowns gezeugtes Baby. Antwort d – „ein Coronial ist jemand, der während der Arbeit im Home-Office einen neuen Job anfängt“ – wäre gleich mehrfach abwegig. Denn das momentan allgegenwärtige „Home-Office“ müsste sachlich richtig als „Innenministerium“ übersetzt werden. Für Engländer gilt: „They rather work from home“.

An diesem Verständnis dürfte im Vereinigten Königreich auch die Corona-Pandemie nichts ändern. Doch ansonsten treibt die aktuelle Situation dies- und jenseits des Kanals verbale Blüten. „Corona hat uns vor Augen geführt, wie schnell sich Dinge radikal ändern. Anders als die Schließungen von Schulen und Landesgrenzen von einem Tag auf den anderen bemerken wir aber eher verzögert, wie sehr sich auch unsere Sprache in den letzten Monaten verändert oder eher an die Umstände angepasst hat“, sagt Birgit Kasimirski.

INFO Deutsch-britische Zusammenarbeit Birgit Kasimirski lebte von 1994 bis 1995 in England. Seitdem hat sie nach eigener Aussage das Interesse an England und den Engländern nicht mehr losgelassen. Sie ist Autorin von „Englische Grammatik“, erschienen im Anaconda-Verlag. Seit 2009 lebt Kasimirski mit Familie in Liedberg-Steinhausen. Homepage: www.birgitkasimirski.de. Rebeca Deacon Die Britin spricht Deutsch, Spanisch, Japanisch, Türkisch und weitere Sprachen. Sie lebt seit 20 Jahren in Deutschland und wohnt mit ihrem irischen Ehemann in Frankfurt am Main. Die Adresse ihrer Homepage lautet: www.rebeccadeacon.com.

Die Steinhausenerin ist Englischtrainerin, Übersetzerin und Journalistin mit besonderem Interesse an Mentalitätsunterschieden, die sich in sprachlichen Besonderheiten spiegeln. Eher zufällig stieß sie im Internet auf einen Blog der Britin Rebecca Deacon, fand Gefallen daran und nahm Kontakt auf. Deacon, ebenfalls Sprachtrainerin und Übersetzerin, lebt seit 20 Jahren in Deutschland, aktuell in Frankfurt. Vor der Corona-Krise kannte sie das Wort „Auflagen“ ausschließlich in Verbindung mit Gartenmöbeln, aber nicht in der Bedeutung von Richtlinien. „Ich fand das interessant“, sagt Deacon. Rückblickend weiß sie nicht, ob sie die Doppelbedeutung zuvor nicht wahrnahm oder ignorierte.

Beacons persönliche Entdeckung gab für beide den Impuls dafür, über Skype aktuelle sprachliche Veränderungen aus britischer und deutscher Sicht zu beleuchten. Dabei fielen ihnen im verbalen Umgang mit der Corona-Krise viele Unterschiede auf. Die Briten verstehen sehr wohl den Ernst der Lage, reagieren aber auch dabei mit Humor, um mit der schwierigen Situation besser umgehen zu können, betont Deacon. Sie verweist auf Neuschöpfungen, wie die Vokabel „covidiot“ für eine Person, die sich nicht an aktuelle Richtlinien hält.