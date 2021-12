Autorin aus Korschenbroich will motivieren : Grammatikbuch aus Steinhausen lehrt Erwachsene Englisch

Korschenbroich Aus Angst vor Fehlern sollte man sich nicht abschrecken lassen, seine Englischkenntnisse anzuwenden, meint Birgit Kasimirski. Wie man Patzer vermeidet, erklärt sie in einem Buch.

Das Present Perfect sei für Deutsche zweifellos „not easy“. Denn unsere Sprache kenne dieses Konzept nicht, sagt Birgit Kasimirski zu der Zeitform, die Dinge beschreibt, die in der Vergangenheit begonnen haben und immer noch andauern. Sie zählt das Present Perfect zu den „Big 5“ – den großen Fünf – der englischen Grammatik. „Wer die beherrscht, hat das meiste, was er für die Kommunikation braucht und kann darauf gut aufbauen“, sagt die Steinhausenerin, die zum zweiten Mal ein englisches Grammatiklehrbuch geschrieben hat.

Anlass für das erste Buch war die Beobachtung, dass beinahe alle Schüler in ähnlichen Bereichen Schwächen zeigen. Ihre neue Grammatiklehre setzt bereits erworbene Englischkenntnisse voraus. Sie wendet sich an Erwachsene wie auch ältere Schüler, denen es an Praxis, Übung und Routine fehlt. „Der Markt bietet sicherlich einiges an Grammatiklehrbüchern, doch der Bedarf ist da. Ich habe regelmäßig Anfragen von Kunden, die ihr Englisch verbessern wollen“, so Kasimirski. „In großen Firmen und vielen anderen Bereichen wird Englisch immer mehr gebraucht.“ Die Journalistin, Englisch-Trainerin und Übersetzerin weiß, dass auf der Insel Murphys Grammatiklehrbuch seit Jahren als „The Bible“ geschätzt wird. Doch es könne auf Nicht-Muttersprachler abschreckend wirken, wenn sämtliche Erklärungen auf Englisch gegeben werden.