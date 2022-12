Fotos vom Korschenbroicher Krippenweg So schön ist der Korschenbroicher Krippenweg

Die Krippe der Familie Görris an der Rhedung 38 ist 35 Jahre alt und steht drinnen auf der Fensterbank – so wie viele andere Krippen des Krippenweges. Korschenbroicher bleiben am Fenster stehen, denn die Figuren bestehen aus seltenen Rupfen, einem groben Jutegewebe in Leinwandbindung.