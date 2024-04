Bilanz nach dem Unwetter in Korschenbroich „Innerhalb weniger Sekunden hat dieses Unwetter ein Feld der Verwüstung hinterlassen“

Gleichwohl habe dieser Sekunden-Sturm eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Diese zog sich von der Bruchstraße in Neersbroich über den Ortskern bis zum Teilstandort der Andreas-Grundschule in Pesch, beschrieb Stadtkämmerer Dückers. Der schwerste Schaden sei an einem Mehrfamilienhaus an der Pescher Straße entstanden. Der gesamte Dachfirst war weggefegt worden. „Wir haben die Statik bereits überprüfen lassen“, so Dückers am Donnerstagabend. „Die Bewohner konnten wieder in das Haus zurückkehren.“ Acht Dachdecker waren am frühen Abend schon an der Unglücksstelle und deckten neue Ziegeln ein.