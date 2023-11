Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich Bilanz des Entsorgungsbetriebs mit positivem Ergebnis

Wirtschaftsprüfer Hans Reuter erläuterte zuvor nicht nur den Jahresabschluss 2022, sondern gab den Ausschussmitgliedern auch eine Einführung in seine Arbeit, die neue gesetzliche Vorgaben erfüllen müsse, was sich in der Länge des Bestätigungsvermerkes zeige. Reuter beantwortete in seinem Referat zudem eingehend die Frage, wie man eine Bilanz allgemein richtig lesen sollte. So informiert erfuhren die Ausschussmitglieder, dass der Eigenbetrieb eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 58,3 Prozent aufweise und das Eigenkapital bei 21,4 Millionen Euro liege. Bei den einzelnen Bereichen entfielen jeweils ein Plus auf Abwasser mit 1,8 Millionen Euro und auf das Duale System mit 327.000 Euro, ein Minus von 14.000 Euro gab es beim Bereich Abfall.