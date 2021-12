Bier-Sommelière in Korschenbroich : Boltens neues „Hopfenmädchen“

Korschenbroich Die Mönchengladbacher Bier-Bloggerin Gracia Sacher, die bei Instagram als „Hopfenmädchen“ bekannt ist, erklärt ab Januar Besuchern die Brauerei – online wie offline. Wie die 36-Jährige ihre Liebe zum Bier erklärt.

Seit 2015 ist sie als Bloggerin in Sachen Bier unterwegs. Sie baut in ihrem Garten Hopfen an und braut gemeinsam mit ihrem Freund Bier. Das trinkt das Paar nicht alleine aus, Freunde und die Eltern helfen mit. Gebraut wird mal nach dem Reinheitsgebot, gerne aber auch experimentell. Ein Beispiel hierfür ist das Kürbisbier. Sie macht jetzt aus dem Hobby einen Beruf . Und sie ist sich im Klaren darüber, dass sie bei Bolten längst nicht alle Ideen wird umsetzen können. Aber das Thema „Craft-Biere“ ist auch dort längst angekommen. Vielleicht kann das „Hopfenmädchen“ ja den letzten Anstoß geben.

Die 36-Jährige, die auch Mitglied im Institute of Masters of Beer ist, bildet sich weiter fort, um immer tiefer in das Thema einzutauchen. Ihr Interesse an Wein ist mittlerweile verblasst. Sie gönnt sich hin und wieder zwar noch ein Glas Rotwein, hat aber herausgefunden, dass es bei Bier mehr Aromen zu entdecken gibt als beim Wein. Was sie aber reizt, sind Spezialitäten wie die Bier-Wein-Hybride – das sind Biere, die in einem Rotweinfass gelagert wurden, was man auch schmeckt.