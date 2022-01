Ab März im Liedberger Ortszentrum : Bienenfutter statt Kaugummi aus dem Automaten

Liedberg Ab März gibt es im Liedberger Ortszentrum einen Automaten. Statt Kaugummis wie früher kann Bienenfutter gezogen werden. Wie das funktioniert und wer die Idee dazu hatte.

Etwa zehn Jahre ist es her, dass es noch einen Kaugummi-Automaten in Liedberg gab, erinnert sich Sabine Vennen, stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins Liedberg. Ab März wird es wieder einen in dem historischen Ortskern geben – allerdings gefüllt mit Bienenfutter statt mit Kaugummis.