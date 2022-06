Drei Projekte werden ausgezeichnet : Bewerben für den Klimaschutzpreis

Die Sieger des Klimaschutzpreises 2021: Vertreter vom Kinder- und Jugendtreff „Sinnflut“ (Mitte) nahmen den ersten, von der „Kita am Hallenbad“ (links) den zweiten und von der Maternus Grundschule den dritten Preis entgegen. Ausgezeichnet wurden sie von Bürgermeister Marc Venten und Frithjof Gerstner, Kommunalmanager von Westenergie (im Hintergrund v.l.). Foto: Detlef Ilgner Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Auch in diesem Jahr werden Projekte zum Schutz von Klima und Umwelt mit dem Klimaschutzpreis von dem Energieunternehmen Westenergie und der Stadt Korschenbroich ausgezeichnet. Bürger, Vereine, Institutionen und Unternehmen können sich bis zum 15. August 2022 bei Klimaschutzmanagerin Julia Federer bewerben. Das teilte die Stadt mit.

Eine Jury ermittelt die drei besten Projekte, die ein Preisgeld von insgesamt 2500 Euro erhalten. In den vergangenen Jahren gingen zahlreiche Preise überwiegend an städtische Kitas, Schulen und Jugendgruppen. Grundsätzlich steht die Bewerbung allen Altersgruppen offen.

Den Klimaschutzpreis schreibt Westenergie bereits seit 1995 jährlich aus. Die Jury besteht aus sachkundigen Vertretern. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass das nachhaltige Projekt dem Allgemeinwohl dient. Auch jene Teilnehmer, deren Projekte nicht zu den ersten dreien gehören, erhalten Sachpreise wie beispielsweise ein Insektenhotel.

Bewerbungen nimmt bis zum 15. August Klimaschutzmanagerin Julia Federer entgegen unter: julia.federer@korschenbroich.de.

