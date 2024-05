Entdeckungsreise einmal entschleunigt Auf Zeitreise durchs Liedberger Land mit zwei PS

Es war der Berliner Fuhrunternehmer Simon Kremser, der 1825 als erster seine Kutsche als Pferdeomnibus einsetzte, deswegen nennen die Liederberger ihre Landpartie durchs Liedberger Land auch „Kremserfahrt“. Am Liedberger Landgasthaus nehmen die Fahrgäste im geräumigen und gefederten Planwagen auf gepolsterten Längsbänken Platz. Nur kurz geht es auf der B 230 über die historische Römerstraße. Schon an der 1915 mitten im Ersten Weltkrieg eingeweihten katholischen Pfarrkirche St. Georg geht es rechts ab auf die L 382. Der Wagen passiert das Gelände der ehemaligen Steinhausener Windges-Mühle, wo noch bis in die 1970er-Jahre Getreide gemahlen und gelagert wurde. Heute befinden sich dort Wohnungen. Am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr biegt Karl Josef Groß rechts ab Richtung Hüsgesend. Bevor es über den Kellereiweg und vorbei an einer der städtischen Hochzeitswiesen nach Haus Raedt geht, nutzt Gästeführer Gerd Busch die entspannte Fahrt zu einem ersten Einblick in die Liedberger Geschichte.