Der Kuhlenhof in Korschenbroich Ein Besuch im ältesten Wohnhaus von Korschenbroich

Als Reiner und Waltraud Leusch 1987 den Kuhlenhof kauften, lag das Gebäude in bemitleidenswertem Zustand nahezu am Ortsrand. Seitdem hat sich viel getan: Die Eigentümer haben das historische Gebäude durch jahrelange Restaurierungsarbeiten in ein Schmuckstück verwandelt und die Ortsgrenzen sind deutlich nach hinten verschoben worden.