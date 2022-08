Lesung mit Christiane Wünsche : Auf emotionaler Spurensuche durch Ostdeutschland

Korschenbroich Die Bestseller-Autorin Christiane Wünsche aus Kaarst stellte in der Alten Schule ihren neuen Roman „Wir sehen uns zu Hause“ vor. Es geht um Reisen durch die ehemalige DDR und die Spurensuche einer Frau nach der „östlichen Seele“ ihres verstorbenen Mannes.

Fernweh, Verlust und alte Geheimnisse – auch der neueste Roman von Christiane Wünsche nimmt die Leser mit auf eine Reise durch die Vergangenheit und die eigene Gefühlswelt. Zuletzt war die hauptberufliche Sozialarbeiterin 2019 im Rahmen von „Korschenbroich liest“ in der Stadt, nun las die Bestsellerautorin in der Alten Schule in Korschenbroich ausgewählte Passagen aus ihrem erst knapp drei Wochen alten Buch „Wir sehen uns zu Hause“.

Das Buch wird zwar aus mehreren Perspektiven erzählt, bei der Lesung konzentriert sich Wünsche jedoch hauptsächlich auf die Kapitel aus der Sicht der 53-jährigen Protagonistin Anne. Nach dem überraschenden Tod ihres Mannes und der Erkenntnis, dass sie quasi nichts über seine Herkunft in der DDR weiß, macht sie sich mit dem gemeinsamen Wohnmobil auf eine Solo-Reise durch das eigene Land. Anhand alter Fotografien erkundet sie die „östliche Seele“ ihres verstorbenen Mannes, trifft allerlei skurrile und hilfsbereite Menschen und findet am Ende den Frieden mit sich selbst. Unterteilt ist das Buch dabei in größere „Streckenabschnitte“, die zeigen, wie weit Anne schon gereist ist: Trotz Zweifeln legt sie letztlich über 2000 Kilometer zurück, um sich ihrem Mann wieder nahe zu fühlen – dabei vermag Wünsche nicht nur die Verlorenheit und Trauer, sondern auch die rustikale Melancholie der Landschaften meisterhaft in Worte einzufangen.