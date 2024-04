S-Bahnhöfe in Korschenbroich und Kleinenbroich Bestnoten für beide Bahnhöfe im Stationsbericht des VRR

Damit gehören die Stationen in Korschenbroich und Kleinenbroich zu 44 von insgesamt 296 Stationen in NRW mit Bestnoten-Ergebnis. Wie die Verwaltung am Donnerstag, 4. April, mitteilte, arbeite die Stadt zusammen mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW und dem VRR daran, die S-Bahn-Stationen mit dem Ziel der Stärkung der Nahmobilität weiter aufzuwerten. Es ist vorgesehen, die an den S-Bahn-Stationen anliegenden Bushaltestellen mit digitalen Fahrgastinformationen zu versorgen und das Angebot an Fahrradboxen auszuweiten.