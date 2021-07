Wo standesamtliche Trauungen möglich sind : Besondere Orte für das Ja-Wort in Korschenbroich

Korschenbroich Einmal im Monat bietet die Stadt „Trauungen am Samstagmorgen“ an. Dann kann im Schloss Liedberg, im Kulturbahnhof, im Rittergut Birkhof oder im Liedberger Sandbauernhof geheiratet werden.

Die Terminvereinbarung wird über die Stadt geregelt, und der Heimatverein Liedberg betreut die festliche Herrichtung. Die Einnahmen aus der Raummiete werden zweckgebunden für die Heimatpflege verwendet. Auf Wunsch richtet der Verein einen Sektempfang aus. Die Nutzung des Rittersaals für ein Eheversprechen ist eingebunden in das Angebot der „Trauungen am Samstag“. Einmal im Monat wird Brautpaaren die Möglichkeit geboten, zu festgesetzten Terminen im Sandbauernhof, Rittergut Birkhof, Kulturbahnhof Korschenbroich oder eben im Schloss zu heiraten. Die Termine werden mit der Verwaltung vereinbart.

Bei Trauungen im Kulturbahnhof übernimmt der Heimatverein Korschenbroich die Ausrichtung, im Rittergut Birkhof die Verwaltungsgesellschaft des Gutes, im Sandbauernhof die Stadt. „In der Vor-Corona-Zeit hatten wir im Sandbauernhof einmal eine Trauung mit etwa 80 Gästen“, erzählt Petra Köhnen, Leiterin des Amtes Soziales und Demografie. In ihrer Funktion als Standesbeamtin beobachtet sie, dass die Gästezahl zur standesamtlichen Hochzeit insgesamt höher ist als vor 30 Jahren. „Früher kamen die Brautleute meistens nur mit ihren Eltern und Trauzeugen. Heute kommen häufig Paare in Brautkleid und Hochzeitsanzug, wenn später nicht kirchlich gefeiert wird. Der Wunsch, für die standesamtliche Trauung ein besonderes Ambiente zu finden, steigt“, so Köhnen. Sie mag keinem der hiesigen Trauzimmer den Vorzug geben. Jedes sei auf seine Weise schön, urteilt sie salomonisch. Im Standesamt an der Regentenstraße sind an allen Werktagen Trauungen möglich, ebenso im Alten Rathaus Glehn, dessen Sitzungssaal vom Heimatverein Glehn als Trauzimmer eingerichtet wurde. Das Glehner Alte Rathaus sei bei Hochzeitern aus dem Ortsteil sehr beliebt.