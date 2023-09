Berufsorientierung in Korschenbroich Wie ein Quereinsteiger Schülern beim Start ins Arbeitsleben hilft

Marc Vits erinnert sich an seine eigene Schulzeit am Gymnasium Korschenbroich: „Ich glaube, wir waren einmal am Berufsinformationszentrum in Mönchengladbach. Danach hatten wir einen Stapel an Berufen, die für uns geeignet sein sollten.“ Zu wenig, findet der 38-Jährige, der als Berufsberater für Schüler bei der Wirtschaftsförderung arbeitet. Zu viel gäbe es hingegen heutzutage an Material bei der Berufsorientierung. „Durch das Internet stehen junge Leute vor einer Wand an ungefilterten Informationen“, sagt Vits.