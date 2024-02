Berufsbildungsmesse in Korschenbroich Unternehmen präsentieren sich künftigen Schulabgängern

Erstmals findet die Berufsbildungsmesse in Kooperation mit einem der größten Sportvereine der Stadt – dem TV Korschenbroich – statt. „Wir haben in unserem Sponsorenpool sehr viele Unternehmen, die guten Nachwuchs suchen. Deshalb freue ich mich, dass wir bei der Gestaltung und Ausarbeitung dieser Messe dabei sein dürfen“, sagt Jan Wolf, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb beim TV Korschenbroich. Er hofft, dass viele Jugendliche die Messe besuchen und „wir so einen Beitrag leisten können, um die Jugendlichen in der Region halten zu können“. Der TV Korschenbroich hat sich bereits im Jahr 2021 dem IHK-Projekt „Wirtschaft.Sport.Ausbildung“ angeschlossen, das junge Menschen aus Sportvereinen in die Susbildung vermittelt.