Beratungsstelle in Korschenbroich : Problemlöser für Eltern und Kinder

Ein Teil des Teams der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern Kaarst/Korschenbroich (v.l.): Hilla Friedrichs, Angelika Haukenfrers und Leiterin Simone Dirmeier. Foto: Andreas Woitschützke

Korschenbroich Eine Beratungsstelle berät in Korschenbroich in Konfliktsituationen. Durch die Corona-Krise blieben manche Themen wie etwa Versetzungsprobleme in der Schule aus.

Wohl jeder kennt aus seinem eigenen Leben das Gefühl, wenn ihm etwas über den Kopf wächst. Seien es Probleme in der Schule, die Erziehung des eigenen Kindes oder ein schwer zu lösender Konflikt in der eigenen Familie. Genau für solche Fälle gibt es in Korschenbroich und Kaarst die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern.

„Zu uns kommen Eltern und Jugendliche jeden Alters“, sagt die Leiterin Simone Dirmeier. Zu der von der Diakonie betriebenen Stelle gehört aktuell ein Team von sechs Mitarbeitern: zwei Sozialpädagoginnen, eine Pädagogin, ein Sozialarbeiter und eine Teamassistentin. Dirmeier selbst ist Psychologin. Das Team berät kostenlos und tauscht sich untereinander aus. „Alle machen alles“, sagt Dirmeier.

INFO Eigene Beratungsstelle in Korschenbroich Angebot Die kostenlose Beratungsstelle der Diakonie im Rhein-Kreis Neuss richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre sowie deren Familien. Kontakt Die Korschenbroicher Zweigstelle befindet sich in der Hannengasse 9. Eine telefonische Voranmeldung ist unter Telefon 02161 648696 möglich.

Und die Nachfrage wächst. 2019 gab es weit über 500 Fälle, rund 40 Prozent der Klienten kommen aus Korschenbroich. Dort hat die Beratungsstelle an der Hannengasse ihren Zweigsitz. „Die Anzahl der Beratungen steigt von Jahr zu Jahr“, sagt Mitarbeiterin Hilla Friedrichs. Vor allem bei der Trennungs- und Scheidungsberatung stelle sie einen Wachstum fest, auch Mediennutzung sei ein Thema. In rund der Hälfte der Fälle seien es Eltern, die beispielsweise bei Problemen in der Pubertät ihrer Kinder den Kontakt suchten. Die andere Hälfte seien jugendliche Selbstanmelder, die ab 14 Jahren auch ohne das Wissen der Eltern kommen dürfen.

Dass das Angebot so zunehmend gut genutzt wird, führt Leiterin Dirmeier auf eine gesunkene Hemmschwelle und die gute Zusammenarbeit beispielsweise mit Kitas, Schulen oder Kinderärzten zurück. „Wir haben noch mal irre viel in unser Netzwerk investiert“, sagt Friedrichs. Trotz der Nachfrage konnten die Wartezeiten für einen Ersttermin mit rund zwei Wochen gering gehalten werden, doch die Abstände zwischen den einzelnen Terminen würden länger. „Größer geht immer“, sagt Dirmeier zu einer möglichen Personalaufstockung.

Ihre Beratung konnten die Mitarbeiter auch in der Zeit des Corona-Lockdowns anbieten. „Wir haben in erster Linie telefonisch Kontakt gehalten“, sagt Mitarbeiterin Angelika Haukenfrers. Das hätten Eltern gerne in Anspruch genommen, die Jugendlichen jedoch nicht. „Das ist fast von keinem Jugendlichen genutzt worden“, sagt Haukenfrers. „Da habe ich gemerkt: Das ist nicht deren Medium.“ Insgesamt seien die sieben Wochen Schließung jedoch gut überbrückbar gewesen, ist sich das Team einig.

Mittlerweile ist in Korschenbroich und Kaarst wieder halbwegs Normalität eingekehrt. „Vom Beratungsinhalt ist das jetzt wieder wie vorher“, sagt Dirmeier. Die Anzahl der Fälle hätten jedoch noch nicht ganz den Wert des Vorjahres erreicht. „Manche Themen sind noch nicht zurückgekehrt“, ergänzt ihr Mitarbeiter Armin Dappen. Themenbereiche wie Schule, Versetzungsgefährdung oder Leistungsstress hätten Corona-bedingt keine Rolle gespielt. Hilla Friedrichs befürchtet, dass manche Fälle in diesem Jahr unter dem Radar geblieben sind. „Das Problem ist: Wenn Kinder und Jugendliche nicht in Kindergarten und Schule auftauchen, fällt es ja erstmal nicht so auf“, sagt sie. Auch bei Gewalt in der Ehe sei es schwieriger, etwas zu unternehmen, wenn der Partner immer zu Hause sei.