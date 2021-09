Benefizturnier vom SV Glehn : „Girlsday for Namibia“ bringt mehr als 2000 Euro Spenden

Beim Benefizturnier „Girlsday for Namibia“ vom SV Glehn kamen mehr als 2000 Euro zusammen für den Verein Namibia Hilfe. Foto: SV Glehn

Glehn Beim „Girlsday for Namibia“ vom SV Glehn kamen mehr als 2000 Euro zusammen. Das Geld geht an die Kinder- und Familienhilfe Namibia aus Glehn. Wofür der Verein das Geld dringend braucht.

Von Bärbel Broer

Über Spenden in Höhe von mehr als 2000 Euro kann sich die Kinder- und Familienhilfe Namibia aus Glehn freuen. Denn so viel ist beim „Girlsday for Namibia“ zusammengekommen, den der SV Glehn gemeinsam mit der Kinder- und Familienhilfe Namibia veranstaltet hat. Im Rahmen einer Charity sowie einem Fußballfest für Mädchen und Frauen wurden Gelder für das Projekt „Hannah’s Hope“ in der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika gesammelt.

Diese werden dringend gebraucht, hatte Norbert Rothausen, Vorsitzender der Namibia-Hilfe, gegenüber unserer Redaktion gesagt. Denn bei dem neuen Projekt Hannah’s Hope stehe die Hilfe für Mädchen, die früh schwanger geworden sind, im Vordergrund. Deren Zahl nehme seit Corona zu. „Wohl auch, weil es mehr Vergewaltigungen gibt“, mutmaßte Rothausen. Die jungen Mütter sollen eine Ausbildung im College erhalten, während sich Nannys um die Babys kümmern. „Gleichzeitig erhalten sie Bezugsscheine für Hygieneartikel und Kinderkleidung“, so der Vorsitzende. Ein vollbestückter Container sei bereits in Namibia angekommen, ein zweiter startet noch in diesem Monat.