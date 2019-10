Illumination eingeweiht : Marienkapelle im neuen Licht

Die Marienkapelle in Pesch wird nachts jetzt illuminiert. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Spenden zur Beisetzung von Renate Deuss machten die neue Beleuchtung möglich.

Zu Lebzeiten trug Renate Deuss den Angehörigen ihr Vermächtnis auf: Statt Blumen und Kränze wünschte sie sich zur eigenen Beerdigung eine Spende für die Marienkapelle. Als die Pescherin im April 2018 starb, hielt die Familie den Wunsch in Ehren, und die Trauergäste gaben großzügig. In Absprache mit dem Witwer Johannes Deuss sowie seinen Töchtern Conny und Martina entschied die Dorfgemeinschaft, den zweckgebundenen Betrag für eine Beleuchtung des Backsteinbaus mit neugotischer Ausstattung einzusetzen.

„Wenn ich nach der Arbeit an der Kapelle vorbeifahre, weiß ich, dass ich wieder zuhause bin. Ich freue mich, dass die Beleuchtung noch vor der Adventszeit realisiert werden konnte, da sie natürlich in den dunklen Monaten besonders intensiv wahrgenommen wird“, bekannte Holger Brüggen, stellvertretender Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, während der Feierstunde an der Kapelle.