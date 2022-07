Rochusfest in Lüttenglehn : Königin Rozemarijn (6) führt den Kinderzug an

LÜTTENGLEHN Beim Rochusfest in Lüttenglehn stehen nicht nur die Züge der Erwachsenen im Mittelpunkt. Auch die Kinder haben einen eigenen Zug.

Auch während des Rochusfestes gibt es für den Lüttenglehner Nachwuchs und ebenso für auswärtige Kinder Attraktionen zum Nulltarif. Die stundenlange Kinderbelustigung beginnt direkt nach dem Fassanstich am 13. August um 13 Uhr. Dann haben die Damen des Heimatzuges „Lötteglehner Boschte“ alle Hände voll zu tun, den KIndern etwas zu bieten. Eine der Besonderheiten in Lüttenglehn ist auch am 13. August um 19 Uhr der Empfang aller Mitglieder und Dorfbewohner an der Residenz. Anschließend steigt im Festzelt die große Rochusparty mit der Liveband „Schroeder“. Am Samstagabend sowie am Montagabend ab 20 Uhr spielen „Die Kleinenbroicher“ zum Königsehrenabend. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Am Sonntagabend nach dem „Hahneköppen“ zur Ermittlung des neuen Hahnenkönigs ist der Eintritt um 18 Uhr ins Festzelt mit der Live- Band „Die Kleinenbroicher“ sogar frei.