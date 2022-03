Grundschulkinder in Korschenbroich :  Jedes angemeldete Kind erhält einen Platz im Offenen Ganztag

Korschenbroich Die Anmeldefrist für Plätze in der Offenen Ganztagsschule endet zwar erst Ende März. Aber bereits jetzt ist klar: Eine Warteliste wird es nicht geben. Wie viele Mädchen und Jungen betreut werden und an welchen Schulen die meisten Anmeldungen vorliegen.

Offener Ganztag in Kevelaer : Noch Plätze in OGS an Grundschule Wetten frei

OGTS-Plätze gibt es derzeit an den folgenden Schulen: an den beiden Standorten der Andreas-Schule in Korschenbroich und Pesch, betreut vom Verein Budenzauber. An der Gutenbergschule und der Maternus-Schule in Kleinenbroich betreut der Verein Flummigumm die OGTS-Kinder, der auch die Grundschulen in Glehn und Liedberg versorgt. An der Grundschule Herrenshoff liegt die Verantwortung beim örtlichen Förderverein der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule.