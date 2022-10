Mundartabend im Sandbauernhof : Bürgermeister poltert auf Platt als Bauer

Liedberg Sein Sohn Elias übersetzt dabei ins Hochdeutsche. Zu welchen Verwirrungen das führte, erlebten mehr als 100 Gäste beim Mundartabend im Sandbauernhof. Als„Nachwuchskünstler mit 60 Jahren“ trat zudem der Beigeordnete auf.

Früher brauchten die Menschen in Korschenbroich keine Globalisierung, um zweisprachig aufzuwachsen. Erste Sprache war das heimische Platt, die zweite lernten die Kinder als Hochdeutsch in der Schule. Wie sehr das Platt mit vielen Erinnerungen verbunden ist, zeigte sich beim Mundartabend im Sandbauernhof, zu dem der Heimatverein Liedberg und der Mundartverein im Rhein-Kreis Neuss eingeladen hatten.

Hören und Sprechen Ein Abend zum Platt hören und sprechen: So überschrieb Heimatvereins-Vorsitzender Michael Benkel in seiner Begrüßung das Thema.

Den Anfang machte Vize-Bürgermeister Hans-Willi Türks mit Gedanken an die eigenen Kindertage mit sechs Geschwistern auf dem Bauernhof, Erinnerungen an Metzger Lorenz Schmitz, an Weihnachtsfeste, Kirmestage und an den Badetag am Samstag in einer Zinkwanne mit demselben Badewasser für alle Kinder. Über Krankentage und gepackte Taschen erzählte Laurenz Meyer eine schöne Geschichte, gefolgt von einem Lied, das über die Beschwernisse des Alters berichtete und bei dem viele nickend mitsangen.