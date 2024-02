Reh von Hunden gerissen in Korschenbroich Bei Wildriss kann Ordnungsamt Maulkorbpflicht verlangen

Am Wochenende ist eine Rehricke auf einem Jagdpachtgelände in Kleinenbroich von zwei frei laufenden Hunden so schwer gebissen worden, dass das Tier anschließend durch einen Gnadenschuss „erlöst“ werden musste. Ein Zeuge hatte die Hundehalterin mit ihren beiden Vierbeinern beobachtet. Er war durch das Klagen des Rehs und das laute Bellen der Hunde auf den Vorfall aufmerksam geworden, hatte der Pächter Klaus Kallen unserer Redaktion geschildert. Der 49-Jährige hat nach eigenen Angaben bereits Anzeige bei der Polizeibehörde Rhein-Kreis Neuss gegen Unbekannt erstattet.