Kurz vor Unges Pengste in Korschenbroich : Marschieren geht auch mit Schnuller im Mund

Korschenbroich Junggesellenkönig Jens Buschhüter traf jetzt einen noch viel jüngeren Kollegen: Moritz I, bei „Unges Kengerjaad“ König der Kita am Sportplatz. So verlief die Begegnung beim Fest.

Schützenkönig Moritz I. regierte jetzt zwei Stunden lang im Städtischen Familienzentrum am Sportplatz. Die Vorbereitungen hatten deutlich länger als zwei Stunden gedauert. Den Aufwand spiegelte die Liebe zum Detail wider. Bis auf den Fassbieranstich gab es bei „Unges Kengerjaad“ so ziemlich alles, was die erwachsenen Schützen so schätzen.