Sport in Korschenbroich : Boule-Freunde werfen jetzt im Verein die Kugeln

Korschenbroich Die DJK Kleinenbroich ist um eine Abteilung reicher. Nun wird in dem Klub auch Boule gespielt. In der fröhlichen Gruppe gibt es bislang nur eine Frau.

Das Klima ist betont freundschaftlich, aber es mangelt auch nicht an sportlichem Ehrgeiz. Und weil das so ist, kommen regelmäßig zwei Trainer vom TC Vorster Wald nach Kleinenbroich, nämlich Wolfgang Dietrich und Harry Ziegert. Sie geben ihr Boule-Wissen auch in Volkshochschulkursen weiter. Einen solchen Kurs hatte Stéphane Renoux besucht. „Boule ist ein Sport für Jedermann“, erklärt Wolfgang Dietrich. Deshalb sind die Kurse auch immer gut besucht. Und das ist auch der Grund dafür, dass er diese Sportart sogar Senioren in Tagespflege in Kaarst beigebracht hat. Für Stéphane Renoux ist es ein entscheidender Vorteil, dass jeder Boule-Spieler von Anfang an in der Gemeinschaft mitspielen kann. Aber er räumt auch ein, dass „ein gewisses Ballgefühl“ schon mitgebracht werden müsse. „Es macht vom ersten Mal an Spaß“, erklärt Michael Pesch.