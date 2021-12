Jahresrückblick in Korschenbroich - Teil II : Immense Hilfsbereitschaft und großer Zusammenhalt

In der zentralen Sammelstelle, die Stadt, DRK und Feuerwehr mit unzähligen ehrenamtlichen Helfern eingerichtet hatten, wurden die Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe gesammelt. Bereits am ersten Tag war die Sporthalle fast voll. Foto: Bärbel Broer

Korschenbroich Unges Pengste fiel auch 2021 wegen der Pandemie aus. Statt Brauchtumsfeiern wurde im Sommer hart mitangepackt.

Zentrale Sammelstelle Die Flutkatastrophe im Ahrtal und in der Eifel hat viele Korschenbroicher berührt. Wie sehr, zeigte sich besonders, als Mitte Juli zu Spendenaktionen für die Flutopfer aufgerufen worden war. Aufgrund der vielen einzelnen Aktionen koordinierte die Stadt gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Hilfsmaßnahmen. Gemeinsam richteten sie eine zentrale Sammelstelle an der Dreifachsporthalle in Kleinenbroich ein. Doch bereits am ersten Tag war die Sporthalle so voll, dass später nur noch Lebensmittel und Getränke angenommen werden konnten. Über den DRK-Landesverband wurde abgestimmt, welche Güter wo tatsächlich benötigt wurden.