Mangel an Veranstaltungsräumen in Korschenbroich Bedarf für Stadthalle soll geprüft werden

Wenn die Geflügelzüchter ausstellen, dann meist in der Turnhalle. Dasselbe gilt für die Ausgabe der St.-Martinstüten. Als die Sportfreunde Neersbroich jüngst einen Ersatz für ihre traditionelle Karnevalsparty in der Bolten-Brauerei suchten, wurden sie nicht fündig. Anlass genug für die Koalition aus CDU und SPD, die Verwaltung zu beauftragen, ob und wie groß der Bedarf in Korschenbroich für eine Stadthalle beziehungsweise einen Veranstaltungssaal sei. Den Antrag hatte die Koalition in den Hauptausschuss eingebracht. Von dort wurde er einstimmig an den Kulturausschuss verwiesen.