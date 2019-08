Großbaustelle in Kleinenbroich : Baustelle Püllenweg soll Ende November fertig werden

Korschenbroich Die Stadt zieht für die Großbaustelle in Kleinenbroich ein positives Zwischenfazit, man liege bei den Sanierungsmaßnahmen im Zeitplan. Vieles habe bislang gut funktioniert. Ein massives Problem gab es aber mit Autofahrern im Baustellenbereich.

Ab kommenden Montag werden die Verkehrsbeeinträchtigungen in Kleinenbroich wieder ein klein wenig geringer. „Wir werden den Straßenabschnitt Püllenweg am Montag für den Verkehr wieder freigeben, weil wir hier mit den Arbeiten fast fertig sind“, sagt Korschenbroichs Bauamtsleiter Christoph Herchner. „Fast fertig“ bedeutet, dass die oberste Asphaltdecke noch fehlt, diese wird laut Herchner Ende Oktober oder Anfang November aufgetragen, weswegen dann die Straße nochmals für wenige Tage gesperrt werden müsse.

„Wir sind bislang sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Baumaßnahme. Die einzelnen Abteilungen haben Hand in Hand gearbeitet, das hat wunderbar geklappt“, sagt der Technische Beigeordnete Georg Onkelbach. Zudem habe das Wetter während der Sanierungsarbeiten in der Unterführung mitgespielt, fügt Herchner hinzu. Das Ziel sei, mit allen Arbeiten Ende November fertig zu sein.

Arbeiten in Kleinenbroich : Polizei kontrolliert Verkehr an Baustelle Püllenweg

Versammlung in der Realschule : Stadt informiert über Großbaustelle in Kleinenbroich

Die Kanalbauarbeiten sind nun auch im Bauabschnitt drei, Unterführung Holzkamp bis Kreisverkehr Von-Stauffenberg-Straße, abgeschlossen, in diesem Bereich wird jetzt die Straßendecke abgefräst. Zudem wird dort ein 4,5 Meter breiter, kombinierter Fuß- und Radweg entstehen. Nicht ganz so komfortabel sieht es in der Unterführung aus. Der Fußweg, den auch Radfahrer nutzen können, wird nur 2,8 Meter breit, dafür bei einem Gefälle von nur drei Grad aber auch behindertengerecht sein.

„Wir schaffen somit an dieser Stelle erstmals eine Fahrradverbindung Richtung K35 in Drölsholz. Bislang war dieser Bereich in Kleinenbroich immer ein Nadelöhr gewesen“, sagt Onkelbach. Zudem erhoffe sich die Stadt, durch die Einengung des Püllenwegs an der Einmündung hin zur Unterführung den Verkehr besser regeln zu können. Dazu gehört auch, dass die Vorfahrtsregelung geändert wird und künftig – von der Unterführung her kommend – in Richtung Einzelhandel und Gewerbegebiet gilt.