Projekt in Korschenbroich : Erster Spatenstich für „Haus Lara“

Projekt in Korschenbroich

Korschenbroich In Korschenbroich entstehen sieben Apartments für junge Menschen mit geistiger Behinderung. Zur Baustellen-Eröffnung kamen neben Bauherr Joachim Hamacher und Vertretern von Hephata auch künftige Bewohner.

„Es wurde auch mal Zeit“, sagt die 32-jährige Sophie D.. Sie wird ab Mitte des kommenden Jahres eine der ersten sieben Mieter des „Hauses Lara“ sein. Noch ist lediglich eine große Baugrube an der Brauereistraße in Korschenbroich zu sehen. Aber die Pläne stehen fest. Das „Haus Lara“ wird in Einzelwohnungen Platz für sieben junge Menschen mit geistiger Behinderung bieten. Gemeinsame Räume und eine Küche bieten die Möglichkeit, die Wohngemeinschaft zu pflegen. Das ambulant betreute Haus wird von der Evangelischen Stiftung Hephata unterstützt. Nun war offizielle Baustelleneröffnung.