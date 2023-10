Ferienaktion in Korschenbroich-Glehn Kinder hämmern und sägen für den Teamgeist

Glehn · So können Ferien zuhause Spaß machen: 64 Kinder und Jugendliche bauen gemeinsam eine Holzhäuschen-Siedlung auf dem Schulgelände in Glehn. Die Ferienaktion vom Kreisjugendamt gemeinsam mit der Jugendeinrichtung „Sinnflut“ kommt gut an beim Nachwuchs.

13.10.2023, 04:50 Uhr

Bauen, hämmern und sägen während der Ferien: Auf dem Bauspielplatz in Glehn lernen die Kinder bei der Freizeitaktion des Kreisjugendamtes Teamgeist, handwerkliches Geschick und Kreativität. Foto: Karin Verhoeven

Von Karin Verhoeven

Ungewohnte Geräusche dringen vom Gelände der Gemeinschaftsgrundschule Glehn in Richtung Straße. Emsiges Hämmern, Klopfen, Sägegeräusche und fröhliche Kinderstimmen signalisieren, dass sich richtig was tut auf dem Gelände. Des Rätsels Lösung: Die Ferienaktion des Kreisjugendamtes mit dem Jugendzentrum „Sinnflut“ bietet für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren einen riesigen Bauspielplatz. Mit sanfter Unterstützung von 13 überwiegend noch recht jungen Teamern bauen die Kinder dort selbst Kleinhütten aus Palettenholz.