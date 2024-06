Einsatz für die Feuerwehr Korschenbroich Baum fällt auf Landstraße 381, ein weiterer in Schräglage

Da müssen gleich mehrere Schutzengel am Donnerstagmittag, 13. Juni, gegen 14 Uhr in Korschenbroich auf der Landesstraße 381 unterwegs gewesen sein. Denn auf Höhe „Am Hommelshof“ kippte plötzlich ein etwa zehn bis 15 Meter langer Baum auf die Straße. Ein weiterer Baum war in Schräglage geraten. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Keine Selbstverständlichkeit: Denn die Landstraße sowie der Radweg werden viel genutzt.