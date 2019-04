Diskussion im Korschenbroicher Planungsausschuss : Weniger Bebauung am „Hommelshof“

So sah der Entwurf des Investors für das Baugebiet Am Hommelshof aus: Nun soll allerdings eines der Doppelhäuser auf der linken Seite ein Einzelhaus werden. Zudem sind nun nur vier statt fünf Reihenhäuser geplant. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Ein Investor möchte an der Ecke Am Hommelshof/L 381 15 Wohneinheiten errichten. Anwohner der Straße halten dies für eine zu dichte Bebauung. Der Planungsausschuss machte sich nun für eine Reduzierung um zwei Einheiten stark.

Zufrieden mit dem Ergebnis waren René Nieendick und weitere Anwohner der Straße „Am Hommelshof“ nicht. „Es ist zwar ein Teilerfolg erzielt worden, doch auch gegen den jetzt gefassten Beschluss werden wir vorgehen“, sagte der Versicherungsmakler, der am Dienstagabend mit mehreren Mitstreitern die Ausschusssitzung für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege besucht hatte. Dort war unter anderem die Änderung des Bebauungsplans „Am Hommelshof“ Thema. Die Anwohner kritisieren die Pläne eines Investors, der auf dem unbebauten Areal an der Ecke Am Hommelshof/L 381 15 Wohneinheiten bauen will. Dazu wird es aber nicht kommen, die Politik entschied, dass der Plan mit der Reduzierung auf 13 Wohneinheiten überarbeitet werden muss.