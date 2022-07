Lüttenglehner Heimat- und Rochusfest : Bauer Norbert Dyckers ist Hahnenkönig im vierten Jahr

LÜTTENGLEHN Norbert Dyckers feierte bereits 2019 sein Jahr als Hahnenkönig von Lüttenglehn. Weil es so schön war, verlängerte er. Daraus wurden inzwischen vier Königsjahre. Im August findet das Rochusfest wieder statt.

Als Landwirt Norbert Dyckers im August 2018 beim „Hahneköppen“ des Lütten-glehner Heimat– und Rochusfestes beim 38. Schlag erfolgreich war, erfüllte sich sein großer Wunsch: Hahnenkönig in Lüttenglehn zu sein. Damals scherzte er: „Ein Bauer wird König.“ Es folgte 2019 das Königsjahr von Norbert I. gemeinsam mit seiner Königin Tanja. Und weil es so schön war, wollte Dyckers noch ein zusätzliches Jahr. Daraus sind Corona-bedingt nun schon insgesamt vier Königsjahre geworden.

Das ausgesprochen familien- und kinderfreundliche Rochusfest wird am Samstag, 13. August, um 12 Uhr an der Rochuskapelle festlich angeböllert. Gleich nach dem Fassanstich startet um 13 Uhr die Kinderbelustigung im Festzelt und auf dem Festplatz. Um 18 Uhr gibt es gemeinsam mit dem Tambourcorps „Blüh auf Glehn“ einen Umzug und um 19 Uhr ist Empfang aller Mitglieder des Heimatvereins und Dorfbewohner an der Residenz. Um 20 Uhr beginnt die „Große Rochusparty“ mit der Live Band „Schroeder“. Der Eintritt kostet am Samstag wie auch am Montagabend fünf Euro – ein Bier 2,10 Euro.