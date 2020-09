Mehrfamilienhaus in Kleinenbroich : Baubeginn für neuen sozialen Wohnungsbau

Bürgermeister Marc Venten (l.) und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke nahmen den ersten Spatenstich vor. Foto: Marc Latsch

Korschenbroich An der Prof.-Schipperges-Straße in Kleinenbroich sollen binnen einen Jahres zwölf geförderte Wohnungen entstehen. Das städtische Projekt soll rund 2,6 Millionen Euro kosten. Am Dienstag erfolgte der erste Spatenstich.

In Kleinenbroich soll bis Herbst 2021 ein Haus mit insgesamt zwölf sozial geförderten Wohnungen entstehen. Zum Spatenstich kamen am Dienstagmorgen neben Bürgermeister Marc Venten und Vertretern der Korschenbroicher Verwaltung auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Architektin Jutta Quasten-Mundt zur künftigen Baustelle an der Prof.-Schipperges-Straße.

„Der Staat hat sich seit den 1990er-Jahren aus dem sozialen Wohnungsbau zunehmend zurückgezogen“, sagte Venten. Statt ehemals drei gebe es nur noch rund eine Million dementsprechend geförderte Wohnungen. „Indem wir das jetzt selbst angehen, wollen wir einen Kontrapunkt setzen.“ Petrauschke räumte ein, dass es in der Summe noch zu wenig Wohnraum gebe. Es sei jedoch „exzellent, was Korschenbroich leisten kann.“ Der Landrat nannte die Stadt einen „Musterschüler“.

Dass sich mit einem Mehrfamilienhaus nicht alle, auch in Korschenbroich existierenden, Wohnraumprobleme lösen lassen, ist dabei auch Venten bewusst. Das Bauprojekt mit insgesamt 1022 Quadratmetern Gesamtfläche umfasst eine Vier-, fünf Zwei- und sechs Ein-Zimmer-Wohungen. „Das ist jetzt erstmal das Projekt, das die Stadt selbst realisiert“, sagte Venten. Ansonsten verwies er auf die Neubaugebiete wie „An der Niersaue“, in denen 20 Prozent der errichteten Wohnungen für sozialen Wohnungsbau vorgesehen seien. „Ob das ausreicht, muss man sehen“, so Venten.