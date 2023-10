Veranstaltung in Korschenbroich Wenn das bockige „NEINhorn“ im Wald dem „Was-Bär“ begegnet

Im Herzwald sind alle „lilalieb“ zum kleinen Einhorn. Doch das sagt immer nur „Nein“, und daher heißt es auch das „NEINhorn“. So sagt es Toni Maroni, und der muss es wissen. Die Stabpuppe ist der kleine Direktor in Barber´s Puppentheater. Das hat zurzeit sein Zelt auf der Wiese An der Sandkuhle aufgeschlagen. Noch bis 9. Oktober gastiert die Puppenspielerfamilie mit den Stücken „Der Grüffelo“ und „Das NEINhorn“.