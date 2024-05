Sozialverband VdK in Korschenbroich und Kleinenbroich Barbara Simon löst Josef Merten als Vorsitzende ab

Was ihr am VdK gefällt: Dass er sich in der Sozialpolitik unter anderem einsetzt für gerechte Renten, die allen ein gutes Leben im Alter und bei Erwerbsminderung ermöglichen sollen. Menschenwürdige und bezahlbare Pflege, eine geschlechtergerechte Gesellschaft, das Ende der Kinder- und Alltagsarmut in Deutschland, die Bekämpfung der sozialen Folgen des Klimawandels und vieles mehr treibt sie an.