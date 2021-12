Barbara Lechthaler aus Korschenbroich : Mit 61 Jahren Senioren-Messdienerin

Barbara Lechthaler (Mitte) ist die erste Frau und zudem die Jüngste im Kreis der Senioren-Messdiener in der Gemeinde Sankt Pankratius in Glehn. Dieter Schulz (links) hatte schon länger dafür gekämpft, Frauen im Team zu haben. Foto: Karin Verhoeven

Glehn Als Mädchen durfte sie noch keine Ministrantin sein. Nun ist Barbara Lechthaler die erste Frau und zudem die Jüngste, die den Pfarrer bei Trauerfeiern und werktags bei Gottesdiensten in der Gemeinde St. Pankratius unterstützt.

Sie sind eine Besonderheit in der Gemeinde St. Pankratius in Glehn: die Senioren-Messdiener. Nun haben sie ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Barbara Lechthaler ist die erste Frau unter den insgesamt 17 Senioren-Ministranten. Als Kind durfte sie noch keine Messdienerin sein. Mit nunmehr 61 Jahren ist sie es aber und Barbara Lechthaler ist damit auch gleich die Jüngste im Kreis der Senioren-Ministranten. „Ich freue mich, dass ich so herzlich aufgenommen worden bin. Als Kind bin ich leider nicht bei den Messdienern gewesen – das durften Mädchen damals noch nicht. Und ich finde es gut, dass es inzwischen für mich und alle Frauen sowie Mädchen möglich ist“, sagt die berufstätige Mutter zweier erwachsener Kinder.