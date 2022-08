Besonderes Orgelkonzert in Korschenbroich : Konzert von Ikone der Jazz-Szene in St. Andreas

Korschenbroich Barbara Dennerlein kommt zu einem Orgelkonzert in die Pfarrkirche. Sie gilt als erfolgreichster Jazz-Export Deutschlands. Karl-Heinz Göris vom Kirchenvorstand geht von einem besonderen Event aus. Denn die Virtuosität von Barbara Dennerlein sei überragend, sagt er.

Als einen beeindruckenden Zauberkasten hat unser Musikredakteur Wolfram Goertz die Orgel in St. Andreas bezeichnet, als er sie noch vor deren offizieller Einweihung im Februar 2020 spielen durfte. Für rund 400.000 Euro war die Orgel so umgebaut und erweitert worden, dass sie seitdem international konkurrenzfähig ist. Ein paar besondere Konzerte gab es bereits in der Pfarrkirche. Doch schon bald machte die Pandemie weiteren Highlights einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag, 28. August, jedoch erwartet die Besucher ein ganz besonderes Orgelkonzert. Die Organistin Barbara Dennerlein, die als erfolgreichster Jazz-Export Deutschlands gilt, gibt ein Konzert.