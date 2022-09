Pfarrkirche St. Dionysius in Kleinenbroich : Bank gewonnen bei Dankesfeier vom Kirchenbauverein

Korschenbroich Wie hoch die Pfarrkirche St. Dionysius in Kleinenbroich? Diese Frage galt es lösen bei der Dankesfeier des Kirchenbauvereins. Eine Bank der Bürgerstiftung lockte als Gewinn.

Am 12. Oktober 2004 hatte sich der Kirchenbauverein gegründet. Der damalige Grund: Die Glocken durften nicht mehr läuten, weil der Glockenstuhl nicht mehr hielt. Bis zum erneuten Läuten aller vier Glocken am 10. September 2008 sollten vier arbeits- und kostenreiche Jahre vergehen. Weitere 14 Jahre später erinnerte der KBV an dieses Datum, das seinerzeit Startschuss für weitere Arbeiten an St. Dionysius war.