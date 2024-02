Junge Musiker aus Korschenbroich Band „bonk.“ entstanden in der evangelischen Gemeinde

Die Abiturientin will in diesem Jahr ihr Psychologiestudium beginnen. Wegen seines Psychologiestudiums in Maastricht kann Marten nicht mehr regelmäßig zu den Proben kommen. Wenn er Ideen für neue Stücke hat, probiert er diese aus, zeichnet erste Versuche mit dem Smartphone auf und stellt sie so den anderen vor. Marten ist Multi-Instrumentalist mit den Schwerpunkten Bass und Gitarre. „Vor fünf Jahren habe ich bei meiner Oma ein Keyboard eingepackt und mir Stück für Stück beigebracht, was ich können wollte“, sagt er.