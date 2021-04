Betroffene Haushalte in Kleinenbroich haben wieder Wasser : Nach Baggersturz geht der Netzausbau geregelt weiter

Foto: Bärbel Broer 10 Bilder Bagger stürzt in Loch unter der Straßendecke in Korschenbroich

Kleinenbroich Nach dem spektakulären Baggerunfall im Korschenbroicher Stadtteil Kleinenbroich mussten einige Häuser notversorgt werden. Ein besonderes System der Kreiswerke Grevenbroich half aus.

Der Baggerfahrer, Kostenpflichtiger Inhalt der mit seinem Bagger am Dienstag in Kleinenbroich auf der Baustelle der Deutschen Glasfaser umgestürzt war, ist mit dem Schrecken davongekommen. Ihm gehe es gut, sagte Sprecher Dennis Slobodian. Weitere gute Nachricht: „Der wieder aufgerichtete Bagger ist sogar noch funktionstüchtig.“ Die Arbeiten würden jetzt fortgesetzt. Das Loch verfüllt, die Oberfläche wieder hergestellt. „Der Netzausbau geht geregelt weiter“, so Slobodian.

Gegen 23 Uhr hatten auch die betroffenen Haushalte in Kleinenbroich wieder fließendes Wasser, sagte Holger Bister, Netzmeister bei den Kreiswerken Grevenbroich auf Anfrage. „Es waren insgesamt fünf Haushalte betroffen“, so Bister. Darunter drei, die über Pumpen notversorgt wurden. Denn die Kreiswerke sind in der Lage, eine ganz besondere Notversorgung anzubieten.