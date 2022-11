Verkehrsausschuss in Korschenbroich Bäume im Baugebiet werden verpflanzt

Hundefreilaufflächen Diskutiert wurde auch über Hundefreilaufflächen. Die Fraktionen meldeten weiteren Beratungsbedarf an. Die Verwaltung hatte Areale an der Willi-Hannen-Straße, an der Rheydter Straße, an der Hilde-Coppi-Straße, an der Fuchsstraße sowie an der Hochstraße vorgeschlagen, wobei nicht alle Flächen im Besitz der Stadt sind. Es wird unterschieden zwischen Freilaufflächen und Auslaufflächen. Die Verwaltung hatte angemerkt: „Es besteht nach der herrschenden Rechtsprechung keine Pflicht der Stadt, Hundefreilaufflächen auszuweisen.“