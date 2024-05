Traditionsbäckerei in Korschenbroich Bäckerei Brass schließt ihre Filiale in Glehn

Das immer sehr gut frequentierte Filialgeschäft der Traditionsbäckerei Brass in Glehn an der Hauptstrasse 42 schließt zum 2. Juni 2024 für immer. Die Glehner Stammkundschaft ist geschockt. An zu wenig Kundschaft hat es nicht gelegen. Inhaber der Verkaufsstelle sind die beiden Bäckermeister Hermann und Adolf Brass. Sie erklären: „Wir haben den Termin der Schließung immer wieder verschoben und gehofft, dass wir eine Lösung finden. Aber wir können kein adäquates Servicepersonal als Ersatz für unsere engagierten und beliebten Verkäuferinnen Petra Stöcker, Karin Ohligs und Marie-Luise Verheyden finden, die eigentlich schon im Rentenalter sind.“